Doi din trei pui sacrificati in Romania sunt contaminati

Trei din patru pui vanduti in UE sunt infectati cu diferite bacterii, insemnand 75% din totalul puilor sacrificati si procesati, iar in Romania procentul puilor infectati se ridica la 64%.

Autoritatile anunta insa ca riscurile de intoxicatie pot fi reduse daca sunt corect gatiti.

Bacteriile cu care este infectata majoritatea puilor vanduti in UE pot provoca intoxicatii, in cazul in care carnea nu este bine gatita, informeaza Agentia Europeana de Securitate a Alimentelor (EFSA).

75% din puii verificati in abatoarele europene in 2008 erau infectati cu bacteria campilobacter si 16%, cu salmonela. Aceste doua bacterii pot produce febra si diaree.

Salmonela se distruge la caldura, prin fierbere. Rata de contaminare variaza in tarile europene, potrivit EFSA. Astfel, toti puii verificati in Luxemburg aveau campilobacter, in timp ce in Finlanda, doar 4%.

Nici in Romania lucrurile nu stau foarte bine avand in vedere ca 64% din puii sacrificati sunt infectati cu diferite bacterii, informeaza Antena3.

Studiul confirma evaluarile anterioare, potrivit carora carnea de pui este o sursa majora de infectie cu aceasta bacterie.

Salmonella a fost intalnita doar in 22 din statele membre. Romania figureaza cu un nivel de 4,9 %, fata de media europeana de 15,6 procente. In schimb, Ungaria iese din scara cu o contaminare de peste 85 %, care ar trebui sa dea de gandit autoritatilor din tara vecina.

