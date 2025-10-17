Doi din trei pui sacrificati in Romania sunt contaminati

Joi, 18 Martie 2010, ora 14:29
2268 citiri
Doi din trei pui sacrificati in Romania sunt contaminati

Trei din patru pui vanduti in UE sunt infectati cu diferite bacterii, insemnand 75% din totalul puilor sacrificati si procesati, iar in Romania procentul puilor infectati se ridica la 64%.

Autoritatile anunta insa ca riscurile de intoxicatie pot fi reduse daca sunt corect gatiti.

Bacteriile cu care este infectata majoritatea puilor vanduti in UE pot provoca intoxicatii, in cazul in care carnea nu este bine gatita, informeaza Agentia Europeana de Securitate a Alimentelor (EFSA).

75% din puii verificati in abatoarele europene in 2008 erau infectati cu bacteria campilobacter si 16%, cu salmonela. Aceste doua bacterii pot produce febra si diaree.

Salmonela se distruge la caldura, prin fierbere. Rata de contaminare variaza in tarile europene, potrivit EFSA. Astfel, toti puii verificati in Luxemburg aveau campilobacter, in timp ce in Finlanda, doar 4%.

Nici in Romania lucrurile nu stau foarte bine avand in vedere ca 64% din puii sacrificati sunt infectati cu diferite bacterii, informeaza Antena3.

Studiul confirma evaluarile anterioare, potrivit carora carnea de pui este o sursa majora de infectie cu aceasta bacterie.

Salmonella a fost intalnita doar in 22 din statele membre. Romania figureaza cu un nivel de 4,9 %, fata de media europeana de 15,6 procente. In schimb, Ungaria iese din scara cu o contaminare de peste 85 %, care ar trebui sa dea de gandit autoritatilor din tara vecina.

Peste această viteză, speranța de viață „scade dramatic”. Riscurile pietonilor loviți de mașini. Verdictul expertului
Peste această viteză, speranța de viață „scade dramatic”. Riscurile pietonilor loviți de mașini. Verdictul expertului
Neadaptarea vitezei la condiţiile de drum, depășirea neregulamentară și neacordarea de prioritate pietonilor se numără printre cele mai frecvente cauze ale accidentelor rutiere grave. De...
Probleme pe linie pentru legea pensiilor private. „Dacă schimbi regulile pe banii oamenilor, să nu te aștepți să mai contribuie la pilonul III”
Probleme pe linie pentru legea pensiilor private. „Dacă schimbi regulile pe banii oamenilor, să nu te aștepți să mai contribuie la pilonul III”
Legea pensiilor private, care stabilește cum vor putea fi retrași banii din Pilonul II și III, a trecut de votul final al Parlamentului, după multe dezbateri pe subiect, pacienții oncologici...
#pui infectati bacterii, #pui vanduti UE bacterii, #pui contaminati , #RCA
Comentarii
Poza starpitorul
starpitorul
rank 5
paranoia... paranoia... nu cumva: AR FI MAI BINE SA IMPORTAM PUI MODIFICATI GENETIC DIN STATE, OARE???
... decat sa investim masiv si sanatos in agricultura romaneasca, ce ar ocupa cu mandrie un loc fruntas pe... Vezi tot
Poza vanghelicax
vanghelicax
rank 3
sunt curios daca-l dau in judecata pe Mencinicopschi si pentru asta...
nu de alta, dar bietul om e vinovat de educatia pe care o da consumatorului referitor la drepturile sale... Vezi tot
Vezi toate comentariile (3) Adaugă comentariu
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO Senator PSD: "Ma doare in cot de deficitul bugetar. Cand se doreste, vin Banca Mondiala sau FMI si il sterg din pix"
Adevarul.ro
Irina Deleanu, puntea Rusiei in gimnastica romaneasca? De la sprijinul pentru Trikomiti la Tokyo 2025: o continuitate a complicitatii
DigiSport.ro
Lovitura de proportii in mercato: Robert Lewandowski! A spus "Da" pentru transfer

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Peste această viteză, speranța de viață „scade dramatic”. Riscurile pietonilor loviți de mașini. Verdictul expertului
  2. Probleme pe linie pentru legea pensiilor private. „Dacă schimbi regulile pe banii oamenilor, să nu te aștepți să mai contribuie la pilonul III”
  3. Trump, stupefiat de colosul cu un miliard de locuitori, lovit de el: Prăbușire bruscă a afacerilor americane
  4. Oppo Find X9 și X9 Pro: flagship-uri cu baterii uriașe și cameră Hasselblad de 200MP se lansează în România
  5. Marile probleme ale șoferilor din România, dezvăluite de către pilotul Vali Porcișteanu: „Inclusiv cei profesioniști le au”
  6. Nubia Z80 Ultra vine cu un kit foto retro, cu obiective interschimbabile și declanșator mecanic
  7. Samsung ar putea renunța la Galaxy S26 Edge după vânzările dezamăgitoare ale modelului S25 Edge
  8. Spotify lansează conturi gestionate pentru copii. Părinții pot filtra ce muzică se ascultă în familie
  9. Eroare informatică uriașă. Au fost emise, din greșeală, criptomonede în valoare de 300 de trilioane de dolari, de peste două ori mai mult decât PIB-ul global estimat
  10. Lumea ar putea fi condusă de „Clubul Trilionarilor” – elita globală a superbogăției