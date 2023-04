Prințul Harry a vrut s-o sărute în public pe Meghan Markle. Reacția neașteptată a ducesei VIDEO

Prințul Harry și Meghan Markle au avut prima apariție publică după decizia controversată privins absența ducesei de Sussex la încoronarea Regelui Charles al III-lea, programată la 6 mai.

Astfel, Meghan și Harry au asistat live la meciul de baschet din play-off-ul NBA dintre Los Angeles Lakers și Memphis Grizzlies.

Cu această ocazie, cei doi au fost protagoniștii unui episod savuros, în fața celor 20.000 de fani prezenți în arenă.

Meghan și Harry au apărut pe ”kisscam”-ul de pe marele ecran, acest tip de provocare fiind o tradiție la evenimentele sportive de peste Ocean.

Prințul Harry a reacționat entuziast, aplecându-se spre Meghan pentru a obține un sărut, însă americanca l-a refuzat, cu zâmbetul pe buze, o decizie oarecum neașteptată a foste actrițe.

