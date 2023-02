Problema fără ieșire a unei șoferițe: "Am mașina în service de patru luni. Sunt nevoită s-o vând, însă nu prea am ce"

Anul trecut, în România au fost înmatriculate mai multe maşini noi decât în 2017 deși la nivel european, înmatricularea autoturismelor noi este în scădere, potrivit datelor Asociaţiei Constructorilor de Automobile din România.

Cea mai vândută mașină din România în decembrie 2022 este una electrică, lucru care nu a mai fost raportat pe nicio altă piață din Europa.

Dacia Spring este unul dintre modelele care au profitat de creșterea ritmului de producție, marcând un moment important, devenind cea mai vândută mașină din România, pentru a doua oară de la lansarea sa pe piață.

Dacia a înregistrat în ultima lună a anului trecut un record de înmatriculări lunare pentru 2022.

În total, 5.243 de autoturisme Dacia au fost înmatriculate în decembrie 2022, mult peste orice altă lună din anul abia încheiat. Dintre acestea, mașinile Spring au reprezentat 1.804 unități, un record pentru acest model, care și-a început drumul în octombrie 2021 și a ajuns deja extrem de popular în toată Europa.

Mulți dintre cei care au cumpărat o Dacia Spring se declară mulțumiți de achiziție și de economiile pe care le fac.

Unii au ghinion și descoperă diferite probleme. Este cazul unei șoferițe care are mașina în service de 4 luni și se gândește că o soluție ar fi vânzarea, după cum a scris pe Facebook.

"Am mașina în service de aproximativ 4 luni"

"Întâmpin următoarea problemă. Am mașina în service de aproximativ 4 luni (am avut probleme cu încărcarea, mi s-a schimbat altă piesă, am luat mașina și a doua zi a reapărut problema și am dus-o înapoi - long story short).

în acest moment sunt nevoită să o vând (însă nu prea am ce să vând - având în vedere că nu au reparat-o). Ce aș putea face pentru a-mi recupera banii pe mașină și a scăpa de toată nebunia?

S-a mai confruntat cineva cu o astfel de problemă? Menționez că am făcut plângere la protecția consumatorului acum două luni și nu am primit niciun răspuns până în ziua de azi.

Presupun că singura metodă rămasă este acționarea in instanță, aștept părerile celor care au mai fost puși în situații similare", a scris aceasta pe grupul Dacia Spring România.

Ce soluții i s-au propus

"Cere alt Spring pentru perioada cât al tău e în reparație."

"Trimiteți email la ANPC cu numărul plângerii, să vă dea un status. E posibil să fi răspuns service-ul la ANPC că ei "au rezolvat" problema."

"Soluția e să așteptați repararea. Apoi vă gândiți și vedeți dacă vreți să o mai dați."

"Vocea clientului-Dacia, protecția consumatorului."

"Vedeți ce zic legile, cât timp poate fi ținut un produs la reparat în garanție. Toate au o limită."

"Cereți să vi se schimbe mașina sau să vă dea banii înapoi, dacă nu vor, faceți plângere la ANPC și se rezolvă. Îi va obliga."

"Judecată, clar, îți dau avocat dacă vrei."

