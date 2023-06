Cum a ajuns să se apropie prețul renovării de cel al unui apartament: "Cu tot cu mobilă, 40.000 de euro"

Mulți români au amânat în ultimul an lucrările de amenajare a locuințelor după ce au crescut atât prețurile materialelor de construcții, cât și cele cerute de meseriași pentru manoperă.

Cei care speră la unele ieftiniri se interesează din când în când care este evoluția prețurilor.

Este cazul unui român care vrea să afle cât durează și cât mai costă o renovare completă.

"Se dă apartament de 3 camere, 2 băi, în zona Tineretului, mobilat prin anii 2000 (frumos pentru vremea respectivă). Vrem să schimbăm tot, sunt anumite lucruri care nu mai funcționează (hotă, cuptor). Am înțeles că s-a scumpit foarte mult mâna de lucru și că găsești foarte greu oameni pricepuți. Pe voi cât v-a dus renovarea full option, să zic așa, și cam cât a durat?", a întrebat acesta pe Reddit.

"Cu tot cu mobilă a durat aproximativ 9 luni"

Multe dintre răspunsurile pe care le-a primit de la utilizatorii platformei sunt dezarmante.

"Vreo 30 de mii euro, în general nemobilat, dacă vrei ceva ca lumea și refăcut de la 0, mai ales cu 2 băi. De durat o să dureze vreo jumătate de an cel puțin."

"Am terminat acum 3 luni. Fără mobilă și electrocasnice, în jur de 30k. Cu tot cu mobilă a durat aprox 9 luni."

Unii au raportat detaliat cheltuielile.

"Apartament 3 camere renovat anul trecut în București:

schimbat toate geamurile -8000 lei

instalație electrică nouă cu traseele dorite de noi în jur de 10000 lei cu tot cu materiale

schimbat toată instalația sanitară din coloana plus modificat traseu la baie 5000 lei doar manoperă (nu-mi amintesc exact costul materialelor)

Curățare pereți până la cărămidă, turnare șapă și renovare de la 0, manoperă 20.000 lei (băieții au cărat și materiale și au ajutat cu debarasarea )-materialele pe care le-au folosit cred că au depășit 30.000 lei

eliberare moloz din apartament - în jur de 3000 lei

ușa intrare + toate ușile interioare schimbate - 9000 lei

mobilă bucătărie + dressing de app 4m lungime+ mobilier hol - 29.000 lei

Lacrimile pe care le am eu în ochi, acum că văd iar sumele astea, neprețuite!"

"Cu siguranță am avut noroc"

"Am renovat total un apartament de 2 camere, 60 m2, la Eroii Revoluției, în spatele fostului City Mall. Renovat însemnând: scos toată gresia/faianță de peste tot, baie renovat total ai reconfigurat. Refăcut instalații electrice și sanitare total, schimbat 1 geam termopan, schimbat uși, pus parchet peste tot, pus gresie/faianță în baie, eliminat cadă, făcut duș cu walkin, mobilă nouă la bucătărie făcută pe comandă din mdf frezat aprox 3m liniari (destul de mică), electrocasnice noi (cuptor, plită inducție, hotă ), chiuvete noi, wc nou, etc.

Costul total la tot ce am prezentat în jur de 12.000 euro. Preț manoperă muncitori 13.500 ron. Totul a durat 1 lună de zile! Perioada de renovare februarie 2021, deci în plină pandemie. Cu siguranță am avut noroc.

Din ce știu acum aș zice că acum este dublu cam tot. E drept, cu jumătate de an înainte am început și achiziționat diverse, parchet la oferta, gresie/faianță, sanitarele."

"Depinde ce vrei să faci. O renovare completă presupune să schimbi următoarele: tencuială, glet, lavabilă, gresie/faianță, instalație sanitară, instalație electrică, parchet, termopane. Dacă vrei să faci toate astea, pentru un apartament de 3 camere, cred că o să fie undeva la 25k euro, în funcție de ce materiale alegi. Prețul ăsta include materiale și manoperă. Sfatul meu, găsește o firmă, să ai contract și garanție, nu face cu un meșter găsit pe OLX."

"3 camere, 70mp, doar renovatul, fără mobilă + electronice, m-a dus în jur de 20k euro."

"Apartament 2 camere fără mobilă în 2019 m-a dus 30k. Cu tot cu mobilă 40k. Regula e că bagi minim 50% din valoarea apartamentului și te poți duce lejer spre 80-90%."

"Eu am căutat muncitori și am primit recomandări. Am terminat tot în 3 luni. Sanitarul și electricul de ex nu m-a costat pentru că cineva din familie are o firmă super mare de așa ceva. Aici pot zice că și idee vizavi vecinii care renovează în 4 săptămâni un electric la mine a fost gata în o zi cu 3 băieți veniți de la 200 km distanță. Sanitarul la fel într-o zi.

Pentru designer interior mai plătești undeva la 8% din valoarea ap către el."

"Depinde cât ești de pretențios"

"Cu muncitorii ai noroc și unii sunt ok alții dau buleala, chiar cei cu recomandare îți pot da buleala. Important e să ai timp zilnic să treci pe acolo să observi și să comunici cu ei.

Dacă îți iei o firma și refaci tot cap coadă (instalațiile, dat tot jos până la beton, materiale bune pentru a pune tot înapoi + management de șantier și consultanță în design) 60k. Depinde cât ești de pretențios la mobilă, realmente nu există o limită superioară de costuri."