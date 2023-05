Prețuri amețitoare plătite pentru renovarea locuințelor: "Se vor duce în cap apartamentele vechi"

Mulți români au amânat în ultimul an lucrările de amenajare a locuințelor din cauza salariilor care nu au ținut pasul cu scumpirile.

Au crescut atât prețurile materialelor de construcții, cât și cele cerute de meseriași pentru manoperă.

Cei care au așteptat o perioadă mai bună se interesează din când în când pe grupurile dedicate despre evoluția prețurilor.

Este cazul unui român care are de renovat un apartament de 4 camere, în Capitală.

"Cât mai costă de renovat complet un ap de 4 camere în București? bloc 1982 și care nu a fost niciodată renovat.

Adică aș dori să știu preț pentru demontat uși, gresie, faianță, linoleu, sanitare, totul demontat, să rămână doar pereții, ca apoi să gletuim, parchet, gresie, faianță, uși, sanitare.

Poate e cineva care a făcut de curând și are idei de preț, manoperă în principal mă interesează", a scris acesta pe grupul Idei amenajări.

"Iei o mare țeapă cumpărând un apartament vechi"

Cele mai multe dintre prețurile vehiculate în comentarii sunt dezarmante.

"12.000 euro preț fix manoperă."

"Eu lucrez în domeniul construcțiilor în Franța, după ce am făcut acest lucru peste 20 de ani în țară. Sincer, când văd astfel de sume, mă gândesc că în România câștig cu cel puțin 50 % mai mult!"

"La cât costă o renovare completă acum, iei o mare țeapă cumpărând un apartament vechi ce necesită renovat. Nici ca investiție nu mai merită. Se vor duce în cap apartamentele vechi. Dai 70k pe 2 camere, 30k renovare totală. Iese 100k în bloc vechi, plin de gândaci, lift explodat toate țevile praf."

"În România nu se găsește mână de lucru, degeaba ești meșter bun, dacă nu ai cu cine lucra!

Îmi spunea cineva, care acum construiește, că meșterul lui se plângea că nu găsește muncitori necalificați, care să manipuleze materialele, nici cu 150-200 lei pe zi!"

"În Botoșani m-a ajuns un apartament aproape 25 mii de euro"

"Nu știu pentru 4 camere, în București, că îmi e frică să înmulțesc, dar în Botoșani m-a ajuns un apartament de aprox 55 mp aproape 25 mii euro; renovat COMPLET- au rămas doar zidurile vechi; materialele de construcție sunt foarte scumpe, calculați-vă bine bugetul înainte să va apucați!"

"Noi am terminat cât de cât casa recent. Vă spun că cei ce cer puțin fac treaba prost, unde am dat puțin nu am fost mulțumită! Aveți în vedere asta."

"Voi în România aveți prețuri mai mari ca în Italia, măcar aici ai și factură la banii ăștia."

"M-a costat 15.000 la 2 camere și doar mâna de lucru fără materiale."

"40.000 € de la zero până te muți în el"

"25 mii eur din care 10 manoperă a costat cu 6 luni în urmă. Gresie și faianță preț mediu. În plus livrările și molozul, 300 gresie, 300 uși+250 montat de ușa, moloz aprox 2000lei + neprevăzute încă 1000 lei. Pune 27-28 mii cap coadă.

Manoperă o să găsești între 5000 eur și 20000. Toți o apă și-un pământ. Cei buni sunt plecați de mult din țară."

"Acum m-am apucat de renovat, ap cu 4 camere, în TL. Instalația electrică 8000 lei manoperă, aprox 1000 lei montat aer condiționat. Uși interior pvc gri antracit cu geam sablat 1800 lei pe ușa (8buc). La restul încă nu am prețurile, ca suprafață am 100m²."

"Ap cu 4 cam, 100 mp, renovat în 2020, materialele au costat cam 10.000 euro. Totul schimbat: uși, gresie, faianță, geamuri cu 3 foi de sticlă, instalație electrică, sanitară, parchet, var alb simplu."

"40000 € de la zero până te muți în el. Plus/minus 10%."

"Ar trebui să ofere factură și garanție pentru lucrări"

"Trei camere, 2 băi, 2 balcoane, suprafață totală 75 m = 10 mii euro doar manoperă incluzând:

- instalație sanitară

- instalație electrică (anulat cea veche)

- turnat șapă autonivelantă

- gresie, parchet faianță și decopertat tot inclusiv mobilă.

Aruncat toată mobila!

Moloz până acum 50 milioane.

Cumpărat tot ce ține de instalație electrică fără corpuri de iluminat 150 milioane incluzând și 70 de saci de sapă. Și încă plus, plus, plus, plus....am făcut o socoteală, în jur de 50 de mii de euro la gata cu tot cu mobilă și restul. Și până în toamnă sar și mai mult prețurile."

"La prețurile vehiculate aici, domnii respectivi ar trebui să ofere factură și garanție pentru lucrări. Plus că sunt bani nefiscalizați. Decât să dai atâția bani, mai bine investești într-un imobil. Nu e prost cine cere, e prost cel care dă."