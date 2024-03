Extirpare esuata: PMP voteaza cu PSD

CARAS-SEVERIN - Miscarea Populara a rupt protocolul cu social-democratii, lucru care insa nu inseamna ca PMP va vota altfel decat PSD, dupa cum marturiseste seful PMP Caras-Severin!La doar cateva ceasuri dupa ce PMP Caras-Severin a denuntat protocolul semnat cu PSD in Caras-Severin, in seara de miercuri, 27 martie, seful judetului a vrut sa se convinga de veridicitatea acestui demers, punandu-i la incercare pe consilierii PMP, in sedinta de consiliu de joi dimineata. A ramas sau nu PMP ... citește toată știrea