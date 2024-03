Maia Morgenstern, regal de teatru si carte la Caransebes

CARANSEBES - O adevarata "institutie" de arta si cultura, Maia Morgenstern a fost prezenta duminica la Caransebes, la invitatia primarului Felix Borcean!In prima parte a zilei, cu lansarea a doua romane-jurnal "Nu sunt eu" si "Eu sunt Maia". "Sunt carti ale prieteniei, nu am pretentia ca sunt scriitoare, nu am aceasta ambitie, pur si simplu uneori vine impulsul ca am ceva de spus, ca-mi amintesc ceva. Pe masura ce inaintez in varsta amintirile vin la suprafata, scriu cum pot si cand pot! Sunt ... citește toată știrea