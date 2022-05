CSM Resita a facut instructie cu Vointa Lupac

RESIEsA - CSM Resita s-a impus cu scorul de 5-0 in partida de pe teren propriu cu AFC Vointa Lupac, in etapa a VI-a a Ligii 3, Seria a VII-a!Elevii lui Dan Alexa n-au avut nicio emotie in fata colegei de serie, iar soarta meciului a fost decisa inca din primul sfert de ora al partidei. Rosso-nerii au deschis scorul in minutul 13 prin Mediop cu capul, dintr-o centrare a lui Vasluian. Dupa doar un minut de joc, Resita si-a majorat avantajul prin Vasluian, care l-a invins portarul Trasca ... citeste toata stirea