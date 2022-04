Progresul Ezeris, infrangere acasa in fata Simianului

RESIEsA - ACS Progresul Ezeris a pierdut acasa, scor 1-4, partida cu ACS Viitorul Simian de sambata, 16 aprilie, dar carasenii raman tot pe locul 3 in play-out! Belgianul Musoni a inscris din nou pentru Progresul!Cu 19 puncte in cont, Ezerisul inca poate sta linistita si se va lupta pentru mentinerea in Liga 3 cu Targu Carbunesti si cu Viitorul Pandurii Targu Jiu 2. Nu trebuie neglijata nici ocupanta ultimului loc, CS Armata Aurul Brad, care a reusit in aceasta etapa o victorie, in deplasare, ... citeste toata stirea