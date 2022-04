Resita n-a dat nicio sansa Lupacului

RESIEsA - Partida dintre AFC Vointa Lupac si CSM Resita de sambata, 16 aprilie, s-a incheiat cu scorul de 3-0 in favoarea oaspetilor, iar rosso-nerii sunt deja cu gandul la jocurile de la barajul pentru promovarea in Liga 2!Golurile Resitei au fost marcate de Mediop, Draghiceanu si Gakou. Echipa pregatita de Dan Alexa conduce acest play-off cu 59 de puncte, pe locul secund este Deva cu 46, urmata de Pandurii Targu Jiu cu 33. Lupacul este pe 4, cu 32 de puncte."A fost o victorie meritata, am ... citeste toata stirea