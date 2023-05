LUPAC - AFC Vointa Lupac a castigat sambata, 20 mai, cu scorul de 5-1, partida cu CS Armata Aurul Brad, in etapa a IX-a play-out-ului Seriei a VII-a! Pentru formatia pregatita de Adrian Enasescu au inscris Caia, Dalea, Urdea, Dan si Kawagoe!"A fost o victorie categorica, drept dovada am inscris cinci goluri, cu cinci marcatori diferiti. Este un lucru imbucurator, plus ca ne-am creat si alte ocazii pe parcursul meciului. Am aratat bine ca si joc, mai ales pe faza ofensiva. Am condus cu 2-0 la ... citeste toata stirea