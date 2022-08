ANUNEs. Se opreste apa potabila la Mihaesti

Ca urmare a executarii lucrarilor de conectare a Statiei de pompare apa potabila la reteaua de distributie apa potabila PEHD Dn 110, existenta in comuna Mihaesti, satul Barsesti, in data de 19.08.2022, intre orele 0900 - 1500, se va intrerupe furnizarea apei potabile la consumatorii existenti in comuna Mihaesti, satul Barsesti - tronson cuprins de la strada Principala DN67 intersectie cu strada Duzilor pana la limita cu orasul Baile Govora, inclusiv strada Albinelor, strada Diculestilor, strada ... citeste toata stirea