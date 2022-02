Comorile daco-romane, prezentate in premiera in Madrid. Cea mai mare expozitie a Romaniei VIDEO

Cea mai importanta expozitie organizata in strainatate, in ultima jumatate de secol, de catre Muzeul National de Istorie al Romaniei, este acum in derulare la Madrid, fiind dedicata "Tezaurelor Romaniei". Inca din toamna anului trecut, Muzeul National de Arheologie a Spaniei, din Madrid, gazduieste "Tezaure arheologice din Romania. Radacinile dacice si romane", o expozitie cu cele mai interesante descoperiri de pe teritoriul tarii noastre, dar si din Europa, ce provin de acum doua milenii si ... citeste toata stirea