DIICOT VALCEA. 181 de cehi, inselati de 3 infractori romani. Prejudiciu de peste 1,3 milioane euro!

Procurorii DIICOT Valcea au finalizat rechizitoriul prin care trei indivizi sunt cercetati pentru comiterea unor infractiuni grave. Doi dintre inculpati sunt arestati preventiv, in timp ce altul se afla in stare de libertate, ei fiind trimisi in judecata pe rolul Tribunalului Valcea, pentru savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, inselaciune care a produs consecinte deosebit de grave in forma continuata, fals informatic in forma continuata si spalarea banilor. ... citeste toata stirea