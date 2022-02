Initiativa legislativa importanta sustinuta si votata de deputatul Cazan

Comunicat de presaMarti, 15 Februarie, in plenul Camerei Deputatilor, am votat in favoarea adoptarii unei initiative legislative de mare importanta atat in domeniul educatiei cat si al sanatatii. Proiectul de lege, pe care ma bucur sa il sustin, modifica Legea 151/2010 consolidand serviciile specializate adresate persoanelor cu tulburari din spectrul autist, prin includerea organizatiilor neguvernamentale de profil intre unitatile specializate care ofera servicii specializate integrate de ... citeste toata stirea