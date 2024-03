La numai 27 de ani, un valcean va fi extradat in Ungaria pentru a merge la puscarie

Politistii Serviciului de Investigatii Criminale ne-au informat ca, impreuna cu politistii Orasului Calimanesti, au pus in aplicare un mandat european de arestare. Acest mandat il viza pe un barbat domiciliat in orasul Calimanesti, care figura ca fiind urmarit international. La data de 27 martie 2024, politistii au pus in executare mandatul de arestare european, emis de autoritatile maghiare, dupa ce l-au descoperit pe tanarul in varsta de 27 de ani."Tanarul era cautat, in vederea arestarii, ... citește toată știrea