Planuri mari la Scundu. Primarul pregateste o serie de investitii

Desi e doar la primul mandat in functia de primar al comunei Scundu, Mihai George Blejan a demonstrat deja ca poate duce comuna pe un fagas normal, incercand zi de zi sa ridice nivelul de trai al cetatenilor. Si cum poate face asta? Simplu! Implementand cat mai multe proiecte. Comunitatea are nevoie de iluminat public modern, de o retea inteligenta de gaze naturale, de un sistem de apa si canalizare, precum si de o infrastructura moderna. Doar in acest fel primarul poate atrage in comuna ... citeste toata stirea