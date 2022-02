Povestea flagrantului de la mall-ul din centrul Ramnicului. Traficanti dati in vileag de un coleg de "breasla"

Ca sa scape, probabil, cu o pedeapsa mai usoara, un individ cercetat pentru trafic de droguri a facut o intelegere cu procurorii DIICOT Valcea si si-a dat in vileag colegii de "breasla". Asa a inceput povestea flagrantului din zona River Plaza Mall din Ramnicu Valcea, incident pe care noi l-am semnalat in data de 15 decembrie 2021."In data de 14.09.2021 numitul ..., cercetat pentru comiterea infractiunii de trafic de droguri in cauza aflata pe rolul DIICOT - BT Valcea, a formulat un denunt ... citeste toata stirea