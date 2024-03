VIDEO: Dealer de droguri, prins in flagrant de jandarmi

Aproape ca nici nu mai putem spune ca este mare noutate cand fortele de ordine descopera vreun vanzator de droguri! Asa s-a intamplat si in noaptea de 26 spre 27 martie 2024, in jurul orei 23.30. Un tanar in varsta de 31 de ani, care se afla in zona "Tic-Tac" din cartierul Ostroveni al municipiului Ramnicu Valcea, a atras atentia fortelor de ordine prin comportamentul suspect. In incercarea de a evita contactul cu jandarmii, el s-a urcat intr-un autovehicul si a incercat sa paraseasca locul. ... citește toată știrea