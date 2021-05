Roland-Garros 2021: Naomi Osaka ia la rand jucatoarele din Romania. Cine va incerca s-o razbune pe Patricia Tig

Tig a fost invinsa cu scorul de 6-4, 7-6 (4) de japoneza Naomi Osaka, locul 2 WTA si cap de serie numarul 2, dupa o ora si 47 de minute de joc.In continuare, Naomi Osaka se va intalni cu o alta tenismena din Romania, Ana Bogdan, locul 102 WTA, care a trecut in runda inaugurala de italianca Elisabetta Cocciaretto, cu 6-1, 6-3..Calificarea in turul al doilea este recompensata cu un premiu de 84.000 de euro si cu 70 de puncte WTA. Jucatoarele care pierd in primul tur primesc cate 60.000 de euro si 10 puncte fiecare.