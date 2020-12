Accidentat grav in Formula 1, Romain Grosjean a fost sfatuit de fiul sau sa nu mai concureze in sporturile cu motor

Grosjean va parasi Formula 1, dar mai are optiuni in sporturile cu motor, noteaza jurnalul francez."Inca nu m-am hotarat total sa ma opresc. Dupa cum spune Jean Todt, nu suntem mereu stapanii destinului nostru. Dupa Formula 1, ma uit la oportunitatile pentru viitor. Discut mult si cu familia. Vorbesc cu copiii mei.Sacha, fiul meu de sapte ani, mi-a cerut sa nu mai concurez in sporturile cu motor. Mi-a zis: 'Poti sa devii un inginer, tata, este foarte bine'", a afirmat Romain Grosjean.El a precizat ca spera sa gaseasca o solutie cu privire la viitorul sau cat mai rapid.Romain Grosjean a scapat doar cu arsuri la maini din gravul accident de la Marele Premiu al Bahrainului, la care monopostul sau s-a rupt si a luat foc.