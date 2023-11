Calificarea României l-a distrus pe Haaland! Absență de răsunet la Euro 2024

Calificarea României la Euro 2024 după 2-1 cu Israel, sâmbătă seara, a spulberat orice șansă a Norvegiei lui Erling Haaland de a mai ajunge la turneul final din Germania.

Norvegia a fost eliminată în preliminarii într-o grupă din care s-au calificat Spania și Scoția, dar nordicii sperau să prindă pe ultima sută de metri un loc în play-off-urile din Liga Națiunilor.

Astfel, Haaland și colegii săi așteptau ca Israel să se califice direct și să elibereze un loc de play-off în Liga Națiunilor B, lucru care nu s-a întâmplat.

🇳🇴 Erling Haaland and Norway will NOT play at EURO 2024!

Due to Israel securing place in the Play-offs, Norway can't reach the Play-offs anymore.

Besides Israel, Greece and Poland also mathematically secured places in the Play-offs tonight. pic.twitter.com/XqkvBgjWK1