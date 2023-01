Cu ce tenismeni merge România în Thailanda pentru meciul din Cupa Davis

Echipa masculină de tenis a României va juca în februarie cu Thailanda, în play off-ul Grupei 1 Mondiale a Cupei Davis by Rakuten, întâlnire pentru care căpitanul nejucător Gabriel Trifu şi antrenorul Andrei Mlendea au anunţat cele cinci convoocări.

Vor înfrunta Thailanda Marius Copil, Victor Vlad Cornea, Nicholas David Ionel, Filip Jianu şi Cezar Creţu.

Echipa va fi însoţită de Dan Cristea, care se ocupă de pregătirea fizică şi de fizioterapeutul Dragoş Rusu.

Confruntarea va avea loc în perioada 3-4 februarie, în oraşul Nonthaburi, care are o populaţie de 1.276.745 de locuitori. Întâlnirea va fi găzduită de The Lawn Tennis Association of Thailand, o arenă cu o capacitate de 1.500 de locuri.

Echipa care va câştiga această dispută va juca în luna septembrie 2023 în Grupa Mondială I.

