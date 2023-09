Propunere excentrică pentru postul de selecționer al României. Cine ne poate scoate din criză

Echipa națională a României a remizat cu Israel, scor 1-1, pe Arena Națională, în preliminariile pentru EURO 2024, însă jocul elevilor lui Edi Iordănescu a lăsat de dorit.

După remiza din meciul România – Israel, scor 1-1, impresarul Ioan Becali a tras un semnal de alarmă și a avansat o propunere excentrică pentru postul de selecționer.

„Cel mai bun antrenor la echipa națională e Ionuț Chirilă. Eu nu am văzut o schemă făcută în șapte zile. Unde sunt zilele astea? Am avut și avem selecționeri mulți, dar niciunul nu e precum Chirilă. Sunt atât de serioși, încât nu mă distrează. El mă distra. Edi Iordănescu e selecționerul echipei naționale, dar vreau să fiu contrazis la tot ce am zis”, a declarat Giovanni Becali, la Digi Sport Matinal.

România e pe locul doi în grupă, după Elveția, și va juca marți, de la ora 21.45, pe teren propriu, cu Kosovo.

