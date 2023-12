Naţionala României îşi află, sâmbătă, adversarele de la Campionatul European din 2024. Cadrul spectaculos în care se va desfășura ceremonia VIDEO

Naţionala României îşi va afla, sâmbătă, adversarii de la Campionatul European de anul viitor, găzduit de Germania. Tragerea la sorţi are loc la Hamburg, cu începere de la ora 19:00, şi va fi transmisă la PRO Arena.

Tragerea la sorți va fi găzduită de Elbphilharmonie din Hamburg, iar UEFA a publicat imagini cu acest cadru spectaculos în care se va desfășura ceremonia.

În urma rezultatelor obţinute în preliminarii, naţionalele participante au fost împărţite în 4 urne valorice. Germania, gazdă, va ocupa prima poziţie în grupa A, în timp ce ultimele 3 echipe care vor obţine biletele pentru EURO, în urma play-off-ului din martie 2024, vor fi în urna a patra.

The stage is being set for the #EURO2024 draw ✨ pic.twitter.com/sWsIf6VrtB