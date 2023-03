Motivul bizar pentru care fiica unui fost mare fotbalist și-a făcut cont pe OnlyFans

Danielle Favato, fiica de 25 de ani a brazilianului Romario, campion mondial în 1994, s-a înscris pe platforma pentru adulți OnlyFans.

Danielle a dat naștere unei fetițe în ianuarie, făcându-l pe Romario bunic, la 57 de ani.

Ea a născut-o pe fiica ei, pe nume Maria Eduarda, tatăl copilului fiind fotbalistul Fabio Henrique, de la Atletico Catarinense.

Explicându-și decizia de a se înscrie în OnlyFans în calitate de proaspătă mămică, Danielle a declarat: "Mi-am creat profilul pe OnlyFans pentru a împărtăși puțin mai multe despre experiența mea de mamă. Inițial, nu am vrut să am un copil, dar m-am răzgândit din senin. Habar nu aveam cum să mă descurc cu copiii. Eram genul de persoană care se enerva dacă un copil plângea în avion. Pe măsură ce am învățat anumite lucruri, mi s-a părut o idee bună să îmi creez un profil pe platformă pentru a face videoclipuri despre acest subiect", a afirmat ea.

Tatăl ei, Romario, este acum senator de Rio de Janeiro.

Ads