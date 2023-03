Încleștare la Dublin: cum s-a terminat Turneul celor Șase Națiuni la rugby VIDEO

Irlanda a învins sâmbătă Anglia cu scorul de 29-16 (10-6), pe Aviva Stadium din Dublin, şi a câştigat ediţia 2023 a Turneului celor Şase Naţiuni cu Mare Şlem, după un meci în care irlandezul Johnny Sexton a devenit cel mai bun marcator din istoria competiţiei, informează AFP.

Irlanda a obţinut bonus ofensiv după un meci în care a avut patru eseuri, semnate de Dan Sheehan (două), Robbie Henshaw şi Rob Herring. Trei dintre acestea au fost transformate de Sexton, care a fructificat şi o lovitură de pedeapsă. Veteranul Sexton, în vârstă de 37 de ani, este cel mai bun realizator din istoria Turneului, cu 566 de puncte.

Toate punctele Angliei au fost opera lui Owen Farrell, cu un eseu, o transformare şi trei lovituri de pedeapsă. Oaspeţii au jucat întreaga repriză secundă cu un om mai puţin după eliminarea lui Freddie Steward din minutul 40.

A fost prima oară când Irlanda şi-a trecut în cont Marele Şlem la Dublin, după ce a mai reuşit de trei ori această performanţă, pe Twickenham (2018), Cardiff (2009) şi Belfast (1948).

Sâmbătă, Franţa, care mai avea mici şanse să câştige turneul, a trecut de Ţara Galilor cu scorul de 41-28 (20-7), pe Stade de France din Saint-Denis. În aceeaşi zi, Scoţia a învins acasă Italia cu 26-14.

Irlanda a încheiat turneul cu 24 de puncte, fiind urmată de Franţa, 20 p, Scoţia, 15 p, Anglia, 10 p, Ţara Galilor, 6 p, Italia, 1 p.

