Motivul pentru care a fost amendată o jucătoare de șah în Asia Centrală. ”Un arbitru m-a întrebat dacă pot să-mi schimb pantofii”

La Campionatul Mondial de Şah, codurile vestimentare nu sunt o glumă. În Uzbekistan, o jucătoare olandeză a fost amendată pentru că purta pantofi sport în competiţie, relatează lefigaro.fr.

Federaţia Internaţională de Şah cere jucătorilor să se îmbrace corespunzător. De exemplu, nu se tolerează purtarea de şlapi sau pantaloni scurţi, iar costumele sunt adesea necesare pentru cei mai buni specialişti din lume în cele mai prestigioase turnee.

Sportiva olandeză Anna-Maja Kazarian a fost amendată cu 100 de euro şi i s-a cerut să treacă de la pantofi sport la pantofi cu toc.

Fresh complaints at FIDE #RapidBlitz: @AMKazarian fined 100 euros for wearing sports shoes; @NihalSarin made to wait three hours, gives urine samples thrice https://t.co/sbJJa82bWJ