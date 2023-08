Bătaie între suporteri cum rar se vede: ultrașii și-au împărțit pumni cu nemiluita VIDEO

Scene uluitoare au avut loc în această după-amiază, având în prim plan ultrașii uneia dintre cele mai titrate echipe.

În această după amiază era programat meciul dintre Rodez și Saint Etienne, etapa a doua din liga a doua franceză.

Înaintea partidei, ultrașii de la St. Etienne s-au bătut între ei, chiar la intrarea pe stadionul echipei Rodez.

Tocmai din acest motiv, startul partidei dintre Rodez și St Etienne a fost întârziat.

Ultrașii lui Saint Etienne, echipă cu 10 campionate în Franța, sunt împărțiți în două mari categorii, Stéphanois Indépendantistes și Green Angels.

Saint-Étienne fans appear to be fighting each other ahead of their match against Rodez - kick-off has been delayed. pic.twitter.com/41KZhclB2P