Anul trecut 51 de minore din judetul Satu Mare au devenit mame 33 de copii au fost abuzati sexual

6% dintre copii sunt victimele unor forme severe de abuz, arata un studiu prezentat in decembrie 2021 de Organizatia "Salvati Copiii". Astazi suntem in masura sa va spunem ca in 2021, la nivelul judetului Satu Mare, statisticile arata ca 558 de copii au fost victimele unor abuzuri.In 131 de cazuri s-a propus instituirea masurii de plasament in regim de urgenta. Din pacate, numarul copiilor abuzati fizic, emotional sau sexual este mult mai mare, insa acestea sunt trecute sub tacere. ... citeste toata stirea