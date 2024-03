Consiliul Judetean ureaza La multi ani, Politiei Romane!

Consiliul Judetean Satu Mare transmite felicitari Inspectoratului Politiei Judetene Satu Mare pentru modernizare si adaptare la noile provocari ale societatii! de asemenea, multumeste politistilor satmareni pentru devotamentul lor in mentinerea sigurantei si ordinii publice in toate comunitatile judetului."Sunteti adevarati piloni ai societatii noastre!"Consiliul Judetean Satu Mare ramane in continuare un partener activ in asigurarea infrastructurii necesare activitatilor de preventie. ... citește toată știrea