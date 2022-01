Format la LPS Satu Mare, Razvan Onea s-a transferat la Rapid pentru 100.000 de euro

Contractul este valabil 2 aniConducerea clubului Rapid Bucuresti, echipa aflata pe locul 7 in Liga 1, anunta ca a reusit primul transfer al acestui an, achizitionandu-l pe Razvan Philippe Onea, de la Politehnica Iasi. Razvan este un jucator care s-a format la LPS Satu Mare, sub indrumarea antrenorului Dacian Nastai, iar transferul s-a facut contra sumei de 100.000 de euro.Amintim ca Razvan Onea a fost curtat de Rapid si in vara anului 2021. Atunci, conducerea clubului din Giulesti a avansat ... citeste toata stirea