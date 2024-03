Politistul implicat in accidentul in care a murit un profesor din Satu Mare, condamnat cu executare!

Politistul implicat in accidentul in care a murit un profesor din Satu Mare a fost condamnat cu executare, titreaza vasiledale.ro. Totul s-a petrecut in primavara anului 2022, atunci cand Ovidiu Oros, in varsta de 43 de ani, profesor de educatie fizica si sport la un liceu din Satu Mare, si-a pierdut viata intr-un accident grav petrecut pe DJ193, la podul de la Ardusat, in judetul Maramures. Impactul violent s-a produs intre autoturismul condus de profesorul satmarean si o masina inmatriculata ... citește toată știrea