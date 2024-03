Prof. univ. dr. habil Coralia Adina Cotoraci, rector al Universitatii de Vest "Vasile Goldis" pentru un nou mandat

Prof. univ. dr. habil. Coralia Adina Cotoraci a fost confirmata astazi, prin ordin al Ministrului Educatiei, in functia de rector al Universitatii de Vest "Vasile Goldis" din Arad pentru un nou mandat de 5 ani. Numirea a fost facuta in urma alegerilor universitare din data de 11 martie 2024, validate de Senat in sedinta din 12 martie 2024.La inceputul mandatului 2024-2029, prof. univ. dr. habil. Coralia Adina Cotoraci a declarat: "In primul rand, as dori sa multumesc comunitatii academice ... citește toată știrea