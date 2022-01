Scandalul cu schioarea care n-a fost luată în lotul României pentru Olimpiadă ia amploare. Reacția ministrului Novak: ”Fiecare federație răspunde pentru rezultate”

Ministrul Sportului, Eduard Novak, a comentat, marţi, absenţa schioarei Ania Caill din lotul României pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing, el precizând că fiecare federaţie răspunde pentru rezultatele deciziilor pe care le ia.

"Pe Ania Caill am susţinut-o şi anul trecut şi o voi susţine de fiecare dată, cum am făcut, de altfel, cu toţi sportivii. Pentru a clarifica situaţia legată de absenţa ei din lotul care ne va reprezenta la Jocurile Olimpice de iarnă de luna viitoare, am solicitat o explicaţie Federaţiei Române de Schi Biathlon.

Conform informaţiilor primite, federaţia a optat pentru a trimite la Beijing o sportivă mai tânără, Maria Constantin, ale cărei rezultate internaţionale demonstrează potenţial pentru înalta performanţă. Opţiunea FRSB a fost motivată de rezultatele Aniei la Jocurile Olimpice, în Cupele şi Campionatele Mondiale, şi de strategia pe care federaţia o are, de a investi în viitor şi tineri, care corespunde şi unuia dintre obiectivele principale ale Ministerului Sportului.

Noi am transmis tuturor federaţiilor dorinţa noastră de performanţă, dar nu intervenim în deciziile cu privire la calea pentru a o atinge. Fiecare răspunde pentru rezultatele pe care aceste decizii le produc", a afirmat Novak, într-un mesaj postat pe pagina personală de Facebook.

Tot marţi, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, a declarat, pentru AGERPRES, că o explicaţie pentru absenţa Aniei Caill din lotul României pentru Beijing o poate oferi doar Federaţia Română de Schi Biatlon.

"În ceea ce o priveşte pe Ania Caill, din punctul nostru de vedere, noi am făcut tot ceea ce era posibil, tot ce trebuia făcut, adică am cerut federaţiei lista cu sportivi pentru Jocurile Olimpice. Dacă intrăm într-o discuţie tehnică putem fi obiectivi vizavi de termeni, de criterii de calificare. Sunt lucruri specifice, mai ales la sporturile de iarnă, lucruri tehnice care pot fi explicate de federaţie. E vorba de strategia federaţiei, de aprobarea sportivilor pentru loturile olimpice care se face în Comitetul Executiv al federaţiei de specialitate. Toată lumea spune că COSR nu vrea, nu face sau nu drege. Comitetul Olimpic şi Sportiv Român primeşte propunerile de la federaţie, atât", a afirmat Covaliu.

Ania Monica Germaine Caill (26 de ani), sportivă născută în Franţa care reprezintă România, s-a arătat nemulţumită de faptul că Federaţia Română de Schi Biatlon a decis să o trimită în locul ei la Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing pe Maria Constantin, sportivă aflată pe locul 1.700 în clasamentul mondial.

"Nu sunt pe lista pentru Olimpiada de la Beijing. Am făcut tot ce era posibil să fiu inclusă pe listă, fiind de departe cea mai bună româncă. Deoarece anumite persoane au avut îndrăzneala să spună că punctajul internaţional nu este relevant, am venit să mă confrunt direct cu fetele din lot la probele lor, renunţând la o etapă de Cupa Europei de coborâre.

Rezultatul este clar. Cel puţin la proba de uriaş, sunt în faţa ei (n.r. - a Mariei Constantin) indiscutabil. Rezultatul primei manşe de concurs ca dovadă. Sunt tristă, dar mai ales dezamăgită de tot sistemul din România. Acum sportiva aleasă de federaţie este pe locul 1.700 mondial şi nu este calificată. Eu sunt calificată, aş fi participat la 4 probe, particip constant în Cupa Mondială şi ajung în mod regulat la 4 secunde de câştigătoare la evenimentele majore. Sportiva aleasă de federaţie nu este calificată, are dreptul de participare doar la 2 probe, nu are nicio experienţă în Cupa Mondială şi ajunge la 22 de secunde de câştigătoare.

Insist pe faptul că nu am nimic personal cu sportiva. Acestea sunt doar fapte. Consider că trebuie să respectăm sportul nostru atât de frumos. Legat de Ministerul Sportului şi de Comitetul Olimpic şi Sportiv Roman, le-am adus la cunoştinţă de toate rezultatele, dar nu au făcut nimic", a scris Ania Cail pe pagina personală de Facebook.

Schioarea Ania Caill a reprezentat România la Jocurile Olimpice de iarnă de la PyeongChang din 2018 unde a obţinut locul 28 în proba de coborâre şi locul 36 la slalom super-uriaş.

