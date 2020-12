Antrenorul Ladislau Boloni a comentat cazul Coltescu: "Il rog pe ministrul Stroe sa nu-si ceara scuze in numele meu"

Boloni s-a pozitionat de partea brigazii de arbitri din Romania si s-a declarat stupefiat de reactia oficialitatilor din tara noastra. "Il rog pe ministrul Stroe sa nu-si ceara scuze in numele meu. El e un politician care vrea sa se afirme si atunci isi da cu parerea si isi cere scuze, ca, vezi domne, ce mare democrat si liberal si la moda e el, cu respect fata de toata lumea. El vrea doar sa se afirme", a spus Boloni intr-un interviu pentru Adevarul despre prima reactie avuta in urma cu o saptamana de Ministrul Tineretului si Sportului. "Imi cer scuze in numele sportului romanesc" spunea atunci Ionut Stroe "Exprimarea lui Coltescu n-a avut nicio urma de dispret sau de ura vizavi de persoana care era pe banca formatiei turce. In limba romana, cuvantul "negru" descrie o culoare, Coltescu nu spune "nigger", cuvant in engleza cu conotatie rasista, el nu spune "cioara", care e un cuvant jignitor in romana. Coltescu foloseste un cuvant din romana, care e interpretat, in mod eronat, de catre cei care l-au auzit", a mai afirmat Boloni.Citeste si: VIDEO Bautura, trabuc si multe pastile. Cat de rau arata Maradona in ultimele zile de viata