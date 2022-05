Rezultatele campaniei de ecologizare de la Intorsura Buzaului

Intorsura Buzaului a avut parte vineri de una dintre cele mai ample actiuni de ecologizare organizate vreodata aici, in cadrul campaniei "Curatam Romania". Aproximativ sase tone de deseuri au fost adunate de cei peste 600 de voluntari angrenati in mai multe zone din oras, de la Bradet, Crivina, pana in Floroaia Mica si Floroaia Mare. Autoritatile locale, care au coordonat activitatea si au implicat scolile din zona, sunt multumite de rezultate, mai ales ca obiectivul principal a fost dorinta de ... citeste toata stirea