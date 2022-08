Sepsi OSK a urcat pe locul sase in clasament

Etapa a patra din Superliga nu a fost una prea buna pentru gazde, doar Rapid si FC Hermannstadt reusind sa se impuna pe propriul teren, jocul rezultatelor ajutand-o insa pe Sepsi OSK sa urce o pozitie in clasament.Asa cum s-a intamplat si in anterioarele editii, Sepsi OSK nu se dezminte, fiind o adevarata campioana a remizelor. Dupa patru etape, Sepsi OSK a adunat trei rezultate de egalitate, la fel ca si FCSB, dintre echipele implicate si in cupele europene doar CFR Cluj reusind sa tina ... citeste toata stirea