Sepsi OSK, victorie la scor in amicalul cu Selimbar

Sepsi OSK a disputat o noua partida amicala la Sfantu Gheorghe, in care a trecut cu scorul de 4-0 de CS Comunal Selimbar, echipa aflata pe pozitia a noua in Liga 2.In aceasta partida de pregatire, Sepsi OSK a inceput in urmatoarea formula: Niczuly - Dimitrov, Ninaj, Mitrea, Ispas - Paun, Eder, Askovski - Aganovic, Golofca, Damascan. Pe parcurs au intrat: Began, Tincu, Fofana, Stefanescu, Dumitrescu, Luckassen, Bojic, Vasvari, David Robert.Dupa o prima repriza in care scorul a fost de 3-0, ... citeste toata stirea