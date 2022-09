Dupa Cupa Sepsi, in care a inregistrat o victorie si o infrangere, campioana Romaniei la baschet feminin, Sepsi-SIC, va disputa doua partide amicale in Cehia, in compania puternicei echipe ZVVZ USK Praga.Astazi, Sepsi-SIC se va deplasa la Praga, acolo unde vineri si sambata va disputa doua partide amicale cu ZVVZ USK Praga. Partida de vineri este programata pentru ora 19.00, revansa de sambata va debuta de la ora 18. ... citeste toata stirea