In Sala Sporturilor Kicsid Gabor din Targu Secuiesc, se desfasoara Turneul Final al categoriei de varsta U13, la baschet feminin, opt echipe fiind prezente in competitia care va desemna campioana.Judetul Covasna este reprezentat de doua echipe la Turneul Final, KSE Targu Secuiesc si CSS Sfantu Gheorghe. Cele opt echipe au fost repartizate initial in doua grupe, astfel: Grupa A - KSE Targu Secuiesc, CSS Sfantu Gheorghe, CSM Bucuresti si CSO Voluntari; Grupa B - CSS Brasov, ACS Dan Dacian ... citeste toata stirea