Liga 4 Covasna a programat partidele din etapa a 6-a, una in care din cele patru partide disputate trei victorii au revenit gazdelor, singurul succes al oaspetilor fiind reusit de CSO Baraolt.Cum in aceasta etapa AS Prima Bradut a avut zi libera, CSO Baraolt a profitat si, prin victoria cu 1-0, in deplasare la AS Progresul Sita Buzaului, a revenit in fruntea clasamentului competitiei. Scorul etapei a fost reusit de ATSC Reci in ... citeste toata stirea