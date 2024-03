Wozniacki, atac la Halep: "Dopații nu ar trebui să primească wild-card" Cum a răspuns Simona

Simona Halep a fost învinsă de spaniola Paula Badosa (locul 80 WTA), scor 1-6, 6-4, 6-3, în primul tur la Miami Open şi după o oră şi 58 de minute de joc.

Aceasta a fost prima partidă jucată de Halep după 569 de zile şi după ce a fost depistată pozitiv şi suspendată. În setul doi, Simona a acuzat o durere la umărul drept.

Fosta adversară a Simonei Halep din finala Australian Open, daneza Caroline Wozniacki, a declarat că cei care au fost prinși dopați nu ar trebui să primească invitații la turnee.

Halep a fost întrebată despre subiect la conferința de presă.

Jurnalist: „Caroline Wozniacki a fost aici mai devreme și a spus că nu crede că oamenii scoși din joc din motivele pentru care ai fost tu ar trebui să primească invitații la turnee. Mă întreb care este reacția ta la asta?”

Simona: „De ce a spus asta?”

Jurnalist: „În conferința de presă”

Simona: „Da, dar de ce? Nu am făcut nimic rău. Nu am trișat. Nu m-am dopat. Deci e mai bine dacă citim decizia de la TAS că era un supliment contaminat, nu era doping. Nu am avut niciodată de-a face cu dopajul. Nu m-am dopat niciodată, așa că nu sunt un trișor. Mulțumesc turneului că mi-a dat wild card și că am posibilitatea de a juca într-un turneu atât de mare. A fost grozav să mă întorc.

Doar o singură persoană care este negativă în privința mea nu este atât de importantă, deoarece am sute de oameni care îmi oferă dragoste, așa că voi accepta asta”.

Declarația lui Caroline Wozniacki

”Înțeleg de ce un turneu vrea să aibă o mare vedetă la start, dar este convingerea mea personală prin care cred că oamenii nu ar trebui să primească wild card-uri după perioada de suspendare pentru dopaj.

Dacă vrei să te întorci, și a fost o greșeală, înțeleg, dar ar trebui să muncești pentru a urca. Este evident că situația Simonei s-a prelungit de mult timp. I s-a redus suspendarea. Nu a fost o iertare, ci o reducere a pedepsei.

Din nou, sper doar la un sport curat. Asta este tot ce îmi doresc. Vreau să existe modele bune pentru tânăra generație.

Este un sport în care sunt mulți bani, multă competitivitate, mulți concurenți.

Îmi doresc o luptă corectă”.

