Clasamentul în care Simona Halep a revenit în Top 10 WTA. Pe ce loc a urcat românca

Aflată pe locul 21 în clasamentul WTA, Simona Halep e mult mai în față în ierarhia separată pentru calificarea la Turneul Campioanelor 2022, bazată exclusiv pe rezultatele din acest an.

Astfel, după turneul de la Madrid, acolo unde a fost eliminată în sferturi de câștigătoarea Ons Jabeur, Simona Halep se plasează pe locul 9, cu 1311 puncte. După victoria din primul tur la Roma, românca a ajuns între timp la 1371 de puncte.

Evident, clasamentul e dominat de lidera mondială Iga Swiatek, care a câștigat patru turnee la rând în 2022.

La Turneul Campioanelor de la finalul anului se califică doar primele 8 clasate în WTA Race.

Race to the @WTA Finals Standings after Madrid:

1. Swiatek (4,390)

2. Jabeur (1,925)

3. Badosa (1,772)

4. Pegula (1,697)

5. Sakkari (1,676)

6. Collins (1,581)

7. Kontaveit (1,485)

8. Keys (1,382)

9. Halep (1,311)

10. Bencic (1,261) pic.twitter.com/x8XJCfCQzK