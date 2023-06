“I-au terminat cariera! Cineva trebuie să răspundă” Prezumpție neagră în privința Simonei Halep

Simona Halep trece prin cea mai grea perioadă a careieri ei profesioniste, fiind în stare de suspendare provizorie de mai bine de opt luni.

E a pierdut foarte mult în această perioadă, atât din punct de vedere sportiv, cât și financiar, iar acest lucru ar putea fi decisiv în cariera sportivei de 31 de ani.

Cel puțin așa crede Ion Țiriac, care consideră că românca are o carieră pe terminate și cere găsirea vinovaților pentru asta.

“După părerea mea, i-au terminat cariera Simonei, iar cineva trebuie să răspundă aici. Cât poate să ceară Simona? 100 de milioane, 200? Cine-i vinovatul? Cineva, totuși, e vinovat, însă e trist ce se întâmplă cu Simona.

Nu o compar că suntem noi români sau nu știu ce. Atunci când cineva îți dă o palmă, dacă nu îi dai două înapoi – m-a învățat tatăl meu acum 80 de ani – înseamnă că ești slugă și numai în genunchi.

Suntem români și asta ne-o merităm. Că dacă am sta în picioare, în loc să stăm… Capul plecat, sabia n-o trage, ții minte? Am stat în picioare atât la Sydney, când a fost treaba, am stat în picioare când mi-a cântat imnul greșit în SUA la deschiderea oficială a Cupei Davis și am ieșit de pe teren.

Pentru mine, să fiu român a fost o mândrie. Așa a fost și rămâne. Acum, ăștia suntem noi românii și așa defilăm”, a spus Ion Ţiriac conform as.ro.

