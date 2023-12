Fostul antrenor al Simonei Halep reacționează: ”Știam, dar nu voiam s-o zic. Nu ai cum...”

Simona Halep a acordat un interviu pentru Euronews în care a spus că, dacă se menține suspendarea de patru ani după apelul la TAS, cariera ei va fi terminată.

Într-o altă serie de declarații, Simona Halep a vorbit despre ce îi reproșează lui Patrick Mouratoglou.

”Într-adevăr, a ieșit public. Mi-aș fi dorit să fi făcut asta puțin mai devreme. Mi-a fost greu, pentru că mereu am avut încredere în echipele mele, în echipele anterioare și în toți cei cu care lucrez (...) Mereu am avut încredere, iar încrederea mea este acum un pic zdruncinată. Am încetat să mai lucrez cu Academia Mouratoglou de ceva timp”, a spus Simona Halep.

Printre cei care au reacționat se numără și Adrian Marcu, un fost tehnician al sportivei noastre.

„Patru ani de zile fără competiții, la 30 de ani... E foarte, foarte greu să revii. Și mă refer să revii la nivelul pe care și-l dorește Simona. Că poți să revii și să te plimbi, ori ea își dorește, dacă revine, să fie în stare să mai poată ajunge în fazele finale, cel puțin, la niște concursi de Grand Slam.

Așa, doar să joace acolo, să fie #100... N-are sens. N-ai cum să faci chestia asta când ai fost numărul unu.

Teoretic, știam, într-un fel, dar nu voiam s-o zic (n.r. - de intențiile Simonei). Nu ai cum... E foarte greu să înlocuiești patru ani fără competiții. Poate a mai fost Wozniacki... Cu doi copii, a revenit după trei ani de când n-a mai jucat și era s-o bată pe Coco Gauff, dar una e să joci 3-4 meciuri și alta e să joci jumătate de an, să poți să-ți faci un clasament bun și să ai niște rezultate adevărate”, a declarat Marcu, în exclusivitate pentru GSP.ro.

