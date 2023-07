Fosta mare rivală a Simonei Halep revine pe teren după ce a născut doi copii: s-a anunțat primul turneu la care va participa

Daneza Caroline Wozniacki, fost lider WTA, s-a și antrenat cu Simona Halep și a anunțat care e primul turneu la care va participa.

Caroline Wozniacki (32 de ani) se întoarce pe terenul de tenis după ce a născut doi copii. Daneza a primit un wild-card pentru turneul de la Cincinnati, care va avea loc la jumătatea lunii august, înainte de US Open.

Ea și-a făcut debutul în WTA chiar la Cincinnati în urmă cu 18 ani.

Caroline Wozniacki și-a pregătit revenirea în WTA, antrenându-se chiar și cu Simona Halep. Cele două se cunosc de mulți ani și s-au întâlnit în finala Australian Open 2018, un meci extraordinar, câștigat de daneză, care la momentul respectiv a trecut și pe locul unu WTA.

După ce a născut doi copii: Olivia Wozniacki Lee (iunie 2021) și James Wozniacki Lee (iunie 2022), Caroline a anunțat că e gata să se întoarcă pe terneul de tenis.

"Am fost departe de tenis în ultimii trei ani, acum vreau să compensez. Am devenit mamă, am doi copii frumoşi, sunt recunoscătoare pentru asta, dar mai am obiective de îndeplinit", a spus daneza Caroline Wozniacki, care e măritată cu fostul baschetbalist David Lee.

"Vreau să le arăt copiilor mei că îţi poţi urmări visele indiferent de vârstă sau rolul tău. Am decis, ca familie, că este timpul. Abia aştept să revin", a menţionat aceasta pe Twitter.

Back where it all started 💙 @CaroWozniacki made her @WTA tour debut at #CincyTennis 18 years ago and now she's back!

The former world no. 1 and Grand Slam champion has accepted our first wild card of the year! pic.twitter.com/h02jEcTWRk