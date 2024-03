Verdict în scandalul Halep - Wozniacki: ”Nu i-a plăcut asta, a fost deranjată. Să ne aducem aminte ce-a spus despre Șarapova”

Andy Roddick şi Kim Clijsters, foşti lideri mondiali în tenis, au vorbit despre cazul de dopaj al Simonei Halep, ]n contextul declarațiilor dure oferite de daneza Caroline Wozniacki, care nu e de acord cu wild-card-urile oferite celor care au avut suspendări de acest tip.

”Înțeleg de ce un turneu vrea să aibă o mare vedetă la start, dar este convingerea mea personală prin care cred că oamenii nu ar trebui să primească wild card-uri după perioada de suspendare pentru dopaj.

Dacă vrei să te întorci, și a fost o greșeală, înțeleg, dar ar trebui să muncești pentru a urca. Este evident că situația Simonei s-a prelungit de mult timp. I s-a redus suspendarea. Nu a fost o iertare, ci o reducere a pedepsei”, a subliniat Wozniacki.

„Da, dar de ce? Nu am făcut nimic rău. Nu am trișat. Nu m-am dopat. Deci e mai bine dacă citim decizia de la TAS că era un supliment contaminat, nu era doping. Nu am avut niciodată de-a face cu dopajul. Nu m-am dopat niciodată, așa că nu sunt un trișor. Mulțumesc turneului că mi-a dat wild card și că am posibilitatea de a juca într-un turneu atât de mare. A fost grozav să mă întorc”, a fost răspunsul Simonei Halep către rivala sa din circuit.

Fosta mare jucătoare Kim Clijsters a comentat subiectul în podcastul lui Andy Roddick, ambii fiind foști lideri mondiali, la fel ca Simona Halep.

"Caroline a fost foarte precaută când a făcut acele declarații, dar practic a spus că ea nu crede că sportivii găsiți dopați ar trebui să primească wild card-uri. Simonei Halep nu i-a plăcut asta, a devenit defensivă și a spus că nu e o trișoara și nu s-a dopat. E clar că a fost deranjată", a spus Andy Roddick, conform Digisport.ro.

"Dacă cineva este testat pozitiv pentru că a luat ceva ca să devină o sportivă mai bună, atunci sunt sută la sută de acord cu Caroline. Dar situația Simonei Halep este complet diferită. Ea a fost testată pozitiv fără să știe că are acea substanță. Să ne aducem aminte ce a spus Halep despre Șarapova în 2017. Asta arată viziunea ei asupra dopajului și faptul că nu e trișoare. În mintea Simonei Halep, ea nu a trișat și eu cred asta", a completat Kim Clijsters.

