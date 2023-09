Simona Halep desființată în direct, chiar în România: „Cea mai urâtă pată pentru un sportiv este să furi!”

Suspendare pe patru ani a Simonei Halep o pune pe aceasta într-o postură delicată, ea fiind apărată, dar și criticată de opinia publică.

La emisiunea Prosport Live, Simona a primit o lovitură dură, jurnalistul Cătălin Mureșanu considerănd că o astfel de pată pe cariera unui sportiv de nivel înalt nu poate fi ștearsă atât de ușor. El e convins că românca va fi urmărită de acest moment pentru restul vieții.

"Este o pată pe cariera unui sportiv, rămâne o pată, cea mai urâtă pată pentru un sportiv, să fii incorect, să furi! E clar că s-a ciobit din ceea ce ar fi trebuit să fie cel mai important sportiv al nostru de după Revoluție, la nivelul unui sport cu vedere, de afiș”, a spus Cătălin Mureșanu, la ProSport Live.

În schimb, președintele Federației Române de Tenis, George Cosac, e de altă părere.

„Aș începe cu tergiversarea care a fost extrem de lungă. Nu poți să ții un sportiv, indiferent de nivelul la care este sau de cum se numește, un an până când îi dai un răspuns final. Să dai maximul pedepsei mi se pare extrem de dur. Sunt convins că Simona nu a luat nimic de bună voie.

Eu am stat de vorbă cu ea exact când a început scandalul, m-a sunat și mi-a spus exact: «George, îți spun cu mâna pe inimă că nu am luat absolut nimic». La cum o cunosc, caracterul pe care-l are, onestitate, verticalitate, sunt convins că ea habar n-a avut că poate să ia ceva ce-i poate dăuna”, a spus George Cosac, la ProSport Live.