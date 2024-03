Ce le-a transmis Simona Halep celor care au spus despre ea că e grăsuță

Simona Halep a revenit pe teren și s-a comportat onorabil la primul meci după o pauză de peste un an și jumătate.

Halep a pierdut cu 1-2 în fața spaniolei Paula Badosa, în turul inaugural la Miami, iar în mediul online a fost acuzată că una dintre cauzele înfrângerii a fost faptul că e grăsuță.

Simona le-a răspuns contestatarilor, spunând că nu are kilograme în plus, dar resimte lipsa meciurilor oficiale.

„Oricât te-ai antrena nu este ca un meci oficial. A fost dificil azi să intru în ritm. Dar m-am menținut în formă în special în sala de forță. Nu am jucat mult tenis în ultima perioadă, eram obosită mental.

Am fost în sala de forță în fiecare zi, nu am pus kilograme pe mine. Asta e bine și mă simt OK fizic. Desigur, nu sunt la cel mai înalt nivel”, a spus Simona Halep, în cadrul conferinței de presă de după meciul cu Paula Badosa, conform prosport.ro.

Simona ar putea juca în perioada următoare la Charleston, un alt turneu din SUA, unde are nevoie de un wild card.

